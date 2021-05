SpaceX sta sviluppando Starship come un sistema di lancio e di trasporto spaziale completamente riutilizzabile, in grado di trasportare più di 100 tonnellate di carico nell'orbita terrestre bassa: è più di quanto riesca a fare al momento qualsiasi altro razzo al mondo. Nel primo tentativo di lancio, Super Heavy, dopo aver esaurito il suo compito, si staccherà dall'astronave e tornerà sulla Terra per un atterraggio verticale in mare. Ma tra i progetti di SpaceX c'è quello di far sì che il primo stadio, in fase di discesa, venga agganciato "al volo" da bracci della torre di lancio, in modo da semplificare (e velocizzare) le operazioni di configurazione e rifornimento in vista della missione successiva.

Obiettivi. Il primo volo di prova orbitale dell'astronave, avrà come scopo principale quello di dimostrare le capacità di lancio e di rientro alla base dello stadio Super Heavy, senza testare completamente i complicati sistemi di atterraggio e recupero della navetta: per entrare nel dettaglio, Super Heavy accenderà i suoi 28 motori Raptor per 2 minuti e 49 secondi, dopodiché si staccherà dalla nave-madre e inizierà la discesa che lo porterà a terra dopo 8 minuti e 15 secondi dal lancio.

Dovrebbe atterrare a circa 20 chilometri dalla riva del mare, su una piattaforma galleggiante. Nel frattempo, lo stadio orbitale della nave stellare accenderà i suoi motori Raptor per raggiungere l'orbita terrestre dopo 8 minuti e 41 secondi, alla velocità richiesta di circa di 27.000 chilometri all'ora. L'atterraggio "morbido" della Starship avverrà a 100 chilometri al largo della costa nord-occidentale di Kauai (Hawaii) e, in questa occasione, trattandosi di una prova, la navetta andrà persa. L'intero volo, dal decollo in Texas allo sbarco vicino alle Hawaii, dovrebbe durare circa 90 minuti.

Secondo i piani, dovrebbe essere questa l'astronave che permetterà all'uomo di tornare alla Luna.