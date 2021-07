Ci furono dispute sul "possesso" dello Spazio. A chi appartiene lo Spazio? Come stabilire confini da rispettare e non invadere? Nei primi anni '50, mentre si studiava per mandare in orbita i primi satelliti americani, l'allora Presidente degli Stati Uniti Einsenhower si pose il problema di dover inviare satelliti USA in orbita anche sopra al territorio sovietico, un fatto che si sarebbe potuto interpretare come una violazione della sovranità rivale. Iniziò quindi a lottare per il concetto di "Freedom of Space", che prevedeva che tutto ciò che si trovasse sopra ai 100 km di quota fosse definibile Spazio, non appartenente a nessuno. L'URSS rimase a lungo in disaccordo (per non permettere al nemico di avere satelliti sopra al proprio territorio) ma dovette cedere dopo l'ottobre 1957, quando mise in orbita con successo lo Sputnik 1, primo satellite artificiale.

Foto: © Wikimedia Commons