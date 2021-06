I piani dell'Europa per Venere

In collaborazione con la NASA. L'innovativo insieme di strumenti di EnVision affronterà questi grandi temi. La missione sarà equipaggiata con numerosi strumenti, tra cui un ecoscandaglio per rivelare la stratificazione del sottosuolo e spettrometri per studiare la composizione dell'atmosfera e della superficie, andando alla ricerca di eventuali cambiamenti che potrebbero essere collegati a segni di vulcanismo attivo; un radar (fornito dalla NASA) raccoglierà immagini e mapperà la superficie. In aggiunta sarà condotto un esperimento per sondare la struttura interna del pianeta e il suo campo gravitazionale, e per approfondire la struttura e la composizione dell'atmosfera. Gli strumenti lavoreranno insieme per caratterizzare al meglio l'interazione tra i diversi confini del pianeta - dall'interno, alla superficie, all'atmosfera - fornendo una visione globale del pianeta stesso e dei suoi processi.



EnVision segue il successo della sonda Venus Express dell'ESA (2005-2014), che, dedicata principalmente allo studio dell'atmosfera, ha però anche portato a scoperte incisive indicando possibili punti caldi vulcanici sulla superficie del pianeta. Anche la sonda Akatsuki (della JAXA, l'Agenzia spaziale giapponese) sta studiando l'atmosfera, dal 2015. EnVision migliorerà significativamente le immagini radar della superficie ricavate dalla sonda Magellano della NASA negli anni '90, ma lavorando insieme alle prossime missioni NASA DAVINCI+ e VERITAS, il terzetto di sonde fornirà il più completo studio di Venere di sempre.