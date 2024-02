Il telescopio spaziale James Webb della NASA ci ha offerto una visione in anteprima sul futuro del nostro sistema solare. In estrema sintesi, secondo gli astronomi che hanno utilizzato dati raccolti dal JWST, fra 5 miliardi di anni, quando il Sole , dopo essere diventato una stella " gigante rossa " (grande 100 volte più di adesso), si starà trasformando una "nana bianca" delle dimensioni della Terra , allora "inghiottirà" il pianeta Mercurio, molto probabilmente Venere e forse anche la Terra stessa.

Che c'è di interessante. Le nane bianche sono stelle interessanti per cercare i pianeti extrasolari perché brillano solo con l'uno per cento della luminosità del Sole. Ciò rende più semplice per i telescopi bloccare la luce della stella per rivelare il debole bagliore dei pianeti circostanti. Susan Mullally , astronoma dello Space Telescope Science Institute, e i suoi colleghi hanno utilizzato JWST per studiare quattro nane bianche vicine entro 75 anni luce dalla Terra. Intorno a due nane bianche, il gruppo di astronomi ha individuato oggetti che sembrano essere pianeti.

A queste conclusioni gli astronomi sono giunti, si diceva, utilizzando il telescopio spaziale James Webb della NASA, che ha "fotografato" per la prima volta pianeti su orbite, simili a quelle dei pianeti del nostro Sistema solare, attorno a stelle "nane bianche". In particolare i pianeti esaminati seguono orbite simili a quelle dei pianeti giganti del Sistema solare esterno, grandi abbastanza da riuscire sfuggire all'inferno di quando la stella era una gigante rossa.

Uno possiede 1,3 volte la massa di Giove e segue un'orbita simile a quella di Saturno attorno alla sua stella. L'altro ha 2,5 volte la massa di Giove e un'orbita leggermente più grande di quella di Nettuno. Spiega Mullally: «Questa è la prima vera indicazione che pianeti come Giove e Saturno possono sopravvivere all'evoluzione del loro Sole mentre questo si trasforma in una nana bianca». Mullally e i suoi colleghi hanno pubblicato l'articolo sul server di arXiv (una piattaforma che raccoglie bozze finali di articoli pronti per la stampa su riviste scientifiche) che è stato accettato per la pubblicazione su The Astrophysical Journal Letters.

Una novità. Prima di questo studio si avevano solo indizi di pianeti sopravvissuti attorno a nane bianche debolmente luminose.

Ciò succede soprattutto quando tali stelle vengono oscurate periodicamente perché eclissate dai pianeti in orbita attorno ad esse. Nel 2011 il telescopio spaziale Spitzer della NASA aveva individuato direttamente un potenziale pianeta in orbita attorno a una nana bianca con un'orbita enorme, 2.500 volte la distanza Terra-Sole e ciò aveva lasciato gli astornomi un po' perplessi. Pianeti più vicini, con orbite più simili a quelle di Giove e Saturno, non erano stati rilevati fino alle osservazione del telescopio Webb.