Giove e Saturno sembrano voler competere tra loro per il primato di pianeta del sistema solare col maggior numero di satelliti naturali. Negli ultimi anni i due pianeti infatti, si sono contesi più volte il record. L'ultima volta era stato Giove a strappare il titolo a Saturno con la scoperta di 15 nuovi satelliti, portando il numero complessivo a 92. Nuovo primato. Ma ora l'Unione Astronomica Internazionale ha annunciato l'aggiunta di 28 satelliti naturali per Saturno, portando a 117 il totale per il pianeta con gli anelli. Ed è quindi nuovo record. Ovviamente ad aumentare nel corso del tempo non è il numero dei satelliti, bensì il numero di quelli noti, un dato che dipende solo dalla capacità di osservazione da parte dei telescopi terrestri, che con il trascorrere del tempo riescono a scovare oggetti sempre più piccoli e sempre più lontani dai pianeti.

Essendo Saturno e Giove i pianeti più massicci del sistema solare, sono in grado più di tutti gli altri pianeti di strappare con la loro forza gravitazionale corpi che vagano in orbita attorno al Sole. Questi oggetti, una volta divenuti satelliti naturali dei pianeti, sono chiamati "lune irregolari" e hanno spesso orbite strane e non sempre circolari. Cacciatori di lune. Questo crea ulteriori problemi agli astronomi che vogliono portarli alla luce. Nel 2021 Edward Ashton dell'Università della British Columbia in Canada e alcuni suoi colleghi hanno iniziato a cercare attorno a Saturno ogni oggetto più grande di 3 chilometri di diametro e nel corso di pochi mesi hanno trovato circa 150 oggetti che sembravano inizialmente essere delle lune irregolari.