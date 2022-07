Il 21 luglio 2022 alle ore 16 ora italiana è in programma la prima passeggiata spaziale per Samantha Cristoforetti. L'astronauta italiana dell'ESA, che è in missione sulla Stazione spaziale da fine aprile 2022, uscirà dal "laboratorio orbitante" insieme al cosmonauta russo Oleg Artemyev.

Durante l'attività extraveicolare i due astronauti saranno impegnati in una serie di attività, ma in particolare svolgeranno operazioni mirate alla messa a punto dell'European Robotic Arm per le sue prime operazioni sul modulo Nauka. Cristoforetti e Artemyev sposteranno il pannello di controllo esterno, lavoreranno sull'isolamento e installeranno un adattatore temporaneo per il braccio robotico.

Verifica per il laser. In particolare Samantha Cristoforetti verificherà materialmente che la protezione della telecamera del braccio sia abbastanza nitida da consentire a un laser di guidare il braccio nelle operazioni di presa e movimentazioni.

L'European Robotic Arm sarà in grado di svolgere molte attività in modo automatico o semiautomatico, potrà essere controllato sia dall'interno sia dall'esterno della Stazione spaziale, "guidandolo" in diretta o programmandone i movimenti in anticipo.

In diretta. Dalle 15:30 potrete seguire in questa pagina la diretta streaming della "passeggiata spaziale" dei due astronauti: potrete riconoscere Samantha Cristoforetti dalle strisce di colore blu sulla tuta spaziale, mentre Oleg Artemyev avrà strisce di colore rosso.