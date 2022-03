Niente motori. Sempre stando a Roscosmos, e in particolare al suo direttore, Dmitry Rogozin, l'Agenzia spaziale russa non fornirà più i 24 motori RD-180 agli Stati Uniti come promesso. Ciò interesserà soprattutto la Northrop Grumman, che utilizza gli RD-180 per lanciare il razzo Antares, che trasporta la navicella Cygnus con i rifornimenti alla ISS.

In realtà questi motori sono utilizzati anche dalla United Launch Alliance per il razzo Atlas V, ma la società ha fatto sapere di avere abbastanza motori a disposizione per far volare tutte le missioni programmate con questo lanciatore, che verrà successivamente sostituito da un altro razzo che la società sta costruendo, il Vulcan.