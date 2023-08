Mentre la Nasa prosegue il suo percorso in vista della futura missione lunare Artemis II, sulla rampa di lancio del Sito 1S del Cosmodromo di Vostochny, situato nell'Amur Oblast, in Russia, è pronto il razzo Soyuz 2.1b con a bordo la sonda lunare Luna-25. L'accensione dei motori del razzo è prevista quando in Italia saranno l'01:10 della notte tra il 10 e l'11 agosto 2023. Se tutto andrà come previsto Luna-25 atterrerà sul suolo lunare tra circa 10 giorni.

Prima volta russa. Dopo quasi mezzo secolo, la Russia prova a tornare sulla Luna con un lander senza equipaggio, dopo che Luna-24, partita nell'agosto del 1976, venne lanciata quando esisteva ancora l'Unione Sovietica.



Per questo motivo si può sostenere che si tratti della prima vera missione lunare russa (e non sovietica). Luna-25 avrà il compito specifico di dimostrare come anche la Russia sia in grado di far atterrare un lander su un altro corpo del sistema solare e confermare la validità del programma lunare del Paese. La sonda scenderà in prossimità del Polo Sud lunare, punto prescelto sia dalla comunità spaziale occidentale, sia dalla Cina, per le loro rispettive missioni, come luogo per costruire una base umana: questo perché dal Polo Sud è sempre possibile osservare la Terra e poi perché in alcuni crateri c'è la presenza di ghiaccio.