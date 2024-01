Dopo l'atterraggio dell'Eagle (il modulo lunare), e prima di uscire per l'attività extraveicolare, Armstrong e Aldrin scattarono queste foto del suolo lunare circostante. Il piano di missione prevedeva 4 ore di riposo per i due astronauti prima della EVA, ma Armstrong comunicò l'intenzione di non dormire e procedere non appena possibile. Ciò nonostante, la preparazione della "passeggiata lunare" richiese comunque quasi quattro ore. Tra le GIF animate realizzate ce n'è una molto efficace della Terra vista dalla Luna, che sembra "sorgere" proprio come il nostro satellite.

Foto: © NASA