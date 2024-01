Il ritardo è attribuito a diversi fattori, tra cui questioni tecniche emerse durante l'analisi post-missione Artemis 1. Sono stati riscontrati problemi al sistema di scudo termico che protegge la capsula dell'equipaggio Orion durante il rientro nell'atmosfera terrestre. Questi problemi, inclusa la riduzione di alcune parti dello scudo termico, richiedono un'approfondita revisione e aggiornamento dei modelli termici, meccanici e materiali.

Il salto nel rientro. Durante la fase di rientro, alcuni pezzi dello scudo termico si erano infatti staccati a causa della "manovra di salto", una tecnica utilizzata per affrontare le estreme temperature (circa 2.750 °C) che si accumulano mentre la capsula attraversa l'atmosfera terrestre alla velocità quasi incredibile di 40.000 chilometri all'ora. La manovra di salto consiste nel far rimbalzare la capsula sull'atmosfera terrestre come un sasso piatto che viene lanciato su uno specchio d'acqua. In ogni caso la Nasa sottolinea come in quell'occasione la sicurezza dell'equipaggio non sarebbe stata compromessa e ha confermato che, se astronauti fossero stati a bordo durante Artemis 1, questi non avrebbero percepito alcun problema all'interno della cabina.