Il 28 agosto 1963, 250 mila americani aderirono a una marcia non violenta su Washington promossa dai leader del Movimento per i diritti civili e Martin Luther King che alla fine, dinanzi al Lincoln Memorial, tenne il suo famoso discorso, "I have a dream". I manifestanti chiedevano al governo una legge che mettesse fine alla segregazione dei neri e migliori salari per i lavoratori. Kennedy, da principio contrario alla marcia, per questioni di ordine pubblicò finì con l'appoggiarla. E in seguito incontrò King e gli altri leader. Ma non fece in tempo a vedere i frutti del suo lavoro: il Civil Right Act, la legge che sanciva la fine delle discriminazioni, venne approvato solo a giugno del 1964, sette mesi dopo la sua morte. Nella foto, John Kennedy con Martin Luther King e i leader del movimento dei diritti civili.