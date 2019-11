In occasione di #FocusLive abbiamo incontrato Tommaso Ghidini, il responsabile della divisione che si occupa delle tecnologie dei materiali nell'Agenzia Spaziale Europea che è, tra le altre cose, uno dei "papà" del razzo Vega: si tratta del Vettore Europeo di Generazione Avanzata che Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno sviluppato per il lanciare in orbita piccoli satelliti.

Vega è alto quanto un palazzo di 10 piani (circa 30 metri) e Ghidini ci ha raccontato com'è stato progettato, quanto tempo ha richiesto e ci ha anche confidato la trepidazione che ha preceduto il suo battesimo del volo. Lo ha fatto in un luogo davvero speciale, ovvero ai piedi del modello in scala 1:1 del razzo Vega che da qualche settimana fa bella mostra di sé al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano.