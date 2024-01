Dopo più di 50 anni un razzo è partito dagli Usa diretto verso la Luna

Tra gli strumenti a bordo, spicca la presenza della LINX-UNAM, in collaborazione con l'Agencia Espacial Mexicana (AEM), che sarà il primo strumento scientifico latinoamericano a raggiungere la Luna. Questo include 5 piccoli rover, ciascuno con un peso inferiore a 60 grammi, che eseguiranno prove di esplorazione autonoma e coordinata della superficie lunare. Inoltre studenti e professori della Carnegie Mellon University hanno contribuito alla creazione di un rover chiamato Iris, del peso di circa 2 chilogrammi, dedicato a esplorazioni geologiche e alla mobilità su terreni lunari.

Non dovrebbe esistere! La missione Peregrine atterrerà nelle vicinanze delle "cupole Gruithuisen", le cui rocce risultano un'anomalia geologica dati che sono molto simili, per composizione, ai graniti, che in teoria non dovrebbero esistere sulla Luna. Gli strumenti a bordo includono inoltre specchi riflettori per misurare la distanza Terra-Luna, spettrometri per lo studio della superficie lunare e strumenti per analizzare la debolissima atmosfera lunare.