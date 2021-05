Una parte di un razzo cinese, lanciato il 29 aprile 2021, è fuori controllo, sta gradualmente perdendo quota e, almeno per quanto riguarda qualche suo componente, c'è la possibilità che finisca per ricadere nei prossimi giorni sulla Terra.



Dove cadrà? Si tratta dello stadio centrale del razzo cinese Lunga Marcia 5B, che ha portato in orbita il cuore della Stazione Spaziale Cinese. Dove potrebbe cadere? Difficile fare una stima al momento. Jonathan McDowell, un astronomo che tra le sue attività segue gli oggetti in orbita terrestre, ha notato che la traiettoria del razzo spazia in una fascia di latitudine che comprende «New York, Madrid, Pechino, per scendere verso il sud del Cile e sopra Wellingotn, in Nuova Zelanda».