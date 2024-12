Raggi cosmici da record: ecco i più energetici mai rilevati da Terra

Per uno schianto. Poniamo il caso che un equipaggio umano riesca a superare indenne, o quasi, i sette o più mesi di viaggio che ci separano dal Pianeta Rosso. Rimarrebbe il problema dell'atterraggio. La tenue atmosfera marziana, 100 volte più sottile e rarefatta di quella terrestre, non offrirebbe attrito a sufficienza per rallentare la discesa di una navicella spaziale pesante. Persino l'atterraggio di Curiosity, grande come un'automobile, ha regalato emozioni da brividi: figuriamoci l'atterraggio delle 20-30 tonnellate necessarie a sostenere una prima base umana! Per ovviare al problema la Nasa sta testando il Low-Density Supersonic Decelerator (qui sopra), un paracadute gonfiabile per far atterrare carichi pesanti su Marte.

Foto: © NASA/JPL