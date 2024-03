Questa capsula contiene farmaci provenienti dallo Spazio: chi li ha prodotti?

Perché tutela la nostra salute. Dal braccio robotico che consente di operare direttamente in risonanza magnetica funzionale ai metodi per somministrare farmaci antitumorali in modo mirato alle cellule malate: la ricerca in microgravità ha portato a importanti innovazioni nel campo della medicina. Uno dei settori oggi più promettenti è la ricerca sull'osteoporosi, la perdita di massa ossea che colpisce gli anziani (in particolare le donne) e gli astronauti di stanza sulla ISS. Sperimentare nuovi farmaci nello Spazio è più facile: in un mese in microgravità, un astronauta perde circa l'1,5% di massa ossea, quanta ne perde un anziano in un anno (nella foto al microscopio, un osso colpito da osteoporosi).

Foto: © UCL