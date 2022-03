Al termine di questa "passeggiata", il razzo SLS e Orion saranno sottoposti a una serie di prove per testare se sono pronti per la missione Artemis I , che porterà in orbita lunare la capsula Orion, con all'interno solo due manichini . Ma Charlie Blackwell-Thompson, direttore del lancio della missione Artemis, non ha dubbi: «Razzo e capsula sono in ottima forma e pronti ad affrontare tutte le prove».

Kennedy Space Center (Florida), 11 marzo 2022. L’enorme trattore Crawler Transporter-2 è stato portato davanti alle porte dell’hangar in cui sono stati assemblati il megarazzo SLS e la navicella spaziale Orion. Giovedì 17 marzo entrerà nel hangar per portarli alla rampa di lancio per i test: si tratta di un "viaggio" di 6,4 km ma ci vorranno diverse ore. © NASA/Chad Siwik

3, 2, 1, GO (MA PER FINTA). Le manovre inizieranno alle 22 (ora italiana) del 17 marzo e il viaggio durerà ben 11 ore. Il cingolato, infatti, si muove a una velocità di circa 1,3 km all'ora. Il "trattore" ha più di cinquant'anni: fu utilizzato per il trasporto dei Saturn V che tra il 1967 e il 1973 lanciarono gli uomini verso la Luna con le missioni Apollo . «Il veicolo però è stato rimodernato in preparazione del lancio di SLS e Orion», ha precisato Blackwell-Thompson.

Non c'è due senza tre Artemis. Se tutto andrà come previsto, tra maggio e giugno 2022, la missione Artemis 1 volerà davvero, compirà un viaggio di circa 26 giorni con un percorso di 450.000 km dalla Terra alla Luna per poi spostarsi a una notevole distanza dal nostro satellite naturale e ritornare al nostro pianeta. Questo primo viaggio metterà alla prova SLS e Orion per garantire che siano in grado di trasportare in sicurezza gli esseri umani verso la Luna e farli ritornare.

Se Artemis 1 avrà successo la Nasa lavorerà per avviare Artemis 2, missione prevista per il 2024 che vedrà quattro astronauti attorno alla Luna. Il tutto in previsione di Artemis 3, prevista tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026: sarà la missione che porterà la prima donna sul nostro satellite.