Perdite di elio per la Starliner: che cosa è successo

A che cosa serve l'elio? L'elio pressurizzato non viene usato direttamente come propellente, ma per aiutare a spingere il propellente verso i motori del razzo e della capsula (da accendere nel caso si volesse allontanare la navicella dalla ISS). Una piccola perdita di elio era stata rilevata poco prima del lancio della Starliner di mercoledì 5 giugno e definita accettabile; altre due sono emerse invece mentre la navicella si avvicinava alla ISS, poco prima che gli astronauti a bordo, Butch Wilmore e Sunita Williams, iniziassero il loro periodo di sonno. L'unico rischio era che l'elio si esaurisse e non fosse poi più disponibile per esercitare le funzioni descritte, perciò, per cautela, il comando di Terra ha invitato gli astronauti a chiudere le due valvole in cui erano presenti le piccole ma continue perdite.