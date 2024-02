Perché la Nasa non voleva che i suoi astronauti usassero le matite?

Si racconta che negli anni Sessanta la Nasa abbia speso molti milioni di dollari per sviluppare una sofisticata penna spaziale, pur di non utilizzare (o non avendo pensato di utilizzare, nelle versioni più cattive) le matite, in dotazione a costo zero ai rivali sovietici. In realtà, però, le cose andarono diversamente

Agli albori dell'esplorazione spaziale, ancora prima della corsa verso la Luna, per prendere appunti astronauti e cosmonauti utilizzavano semplici matite. Ma le particelle di grafite e di legno, fluttuando in assenza di peso, rischiavano di finire nelle strumentazioni danneggiandole.