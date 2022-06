È vero che gli astronauti nello spazio non russano?

La bufala del Porno in orbita. Nel 2015 il sito a luci rosse PornHub lanciò un'abile mossa di marketing virale. Annunciò la raccolta di fondi per inviare due attori porno, quelli della foto, nello spazio per girare il primo film per adulti ambientato in orbita. Era solo un escamotage per far parlare di sé: tutta l'operazione era una montatura. A partire dalla somma da raccogliere (3,4 milioni di dollari) insufficiente a finanziare una vera missione spaziale, dal momento che l'agenzia spaziale russa Roscosmos, l'unica al momento in grado di portare uomini sulla ISS o in orbita chiede 60 milioni di dollari ad astronauti. E qui erano almeno due (gli attori) più l'eventuale troupe.