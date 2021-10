Nel sistema di Giove: i misteri di Europa

Adesso però c'è un motivo in più per arrivarci: la scoperta che una parte della sua superficie ha una tenue atmosfera composta da vapore acqueo. Solo una parte, e precisamente sull'emisfero opposto alla direzione in cui si muove nella sua orbita attorno a Giove. La scoperta è frutto dell'analisi dei dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble: Lorenz Roth (KTH Royal Institute of Technology, Stoccolma, Svezia), autore dello studio, ha analizzato gli spettri delle immagini raccolte nel tempo, dal 1999 al 2015, con la luna in varie posizioni orbitali. E grazie allo spettrografo di Hubble ( STIS, Space Telescope Imaging Spectrograph ), che osserva nell'ultravioletto, ha potuto determinare la quantità di ossigeno presente - ossigeno sempre legato all'idrogeno, a formare la molecola dell'acqua.

Uno dei quattro satelliti galileiani di Giove, così chiamati perché scoperti da Galileo Galilei, è ormai protagonista degli studi e delle osservazioni da Terra. Interamente ricoperto di ghiaccio, sotto una crosta spessa anche decine di chilometri, vi è infatti un oceano di acqua liquida la cui composizione e temperatura sono compatibili con la vita. Anche per questo motivo Europa sarà oggetto di esplorazione approfondita con le prossime missioni interplanetarie.

Misteri. Il fenomeno, descritto nello studio pubblicato su Geophysical Research Letters, non ha una spiegazione: com'è possibile che il vapore acqueo ricopra una sola regione della luna di Giove? Perché solo la faccia "controcorrente"? Oltretutto, con temperature che dovrebbero essere nell'ordine dei -170 °C... È noto che dalla superficie di Europa fuoriescono geyser di vapore acqueo che arrivano a 90 chilometri d'altezza, forse proprio acqua che si fa strada tra i ghiacci dall'oceano sottostante, ma come possa rimanere a formare un'atmosfera di vapore in una regione circoscritta, è un mistero.

Per cercare una risposta dovremo però attendere: il telescopio spaziale James Webb (JWST), in partenza a fine 2021 per raccogliere l'eredità di Hubble, e la sonda JUICE (ESA), che partirà il prossimo anno e dovrebbe arrivare al sistema di Giove nel 2031.