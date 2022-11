A fine ottobre 2022 la NASA ha dato il via al lavoro del gruppo di persone reclutate per cercare la migliore strada per studiare i fenomeni inspiegabili che sono stati visti nei cieli di tutto il mondo. La speranza è di trovare, se non una risposta alle segnalazioni, almeno un modo scientifico per studiarli in futuro.

Il "veterano". Dei 16 membri del team che esamineranno dati non classificati di un gran numero di fenomeni aerei inspiegati farà parte anche l'astronauta Scott Kelly, che in passato ha partecipato a 4 missioni spaziali, di cui tre sulla Stazione spaziale internazionale, di cui è stato anche comandante. Il loro lavoro servirà per aiutare l'agenzia spaziale americana ad "elaborare conclusioni scientifiche" in grado di spiegare ciò che si osserva. Lo studio durerà nove mesi, dopo di che i risultati verranno resi pubblici.