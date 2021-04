ROBUSTO E LIBERO. Progettato per le condizioni estreme della Luna, VIPER è equipaggiato con ruote speciali, un trapano capace di perforare le rocce più dure e un hardware in grado di sopravvivere fino a 2 settimane ai -173 °C di quell'ambiente. Ma la vera novità è che la NASA equipaggerà il veicolo con software open source - il cui codice sorgente è cioè pubblico. Ciò significa che, usando come base il software del veicolo, qualunque laboratorio pubblico o privato potrà elaborare esperimenti e sviluppare nuove applicazioni da sottoporre alla NASA.

Il robot che la NASA farà sbarcare sulla Luna nel 2023 si chiama VIPER , da Volatiles Investigating Polar Exploration Rover . Il suo compito sarà quello di esplorare la superficie del nostro satellite a caccia di giacimenti di acqua ghiacciata da cui, un giorno, estrarre l'idrogeno e l'ossigeno necessari alla produzione di aria respirabile per gli habitat lunari e di combustibile per i razzi spaziali.

L'utilizzo di software open source non è un'idea del tutto nuova per la NASA: Robonaut, l'astronauta robot inviato a bordo della ISS, utilizza ROS, Robot Operating System, un insieme di programmi liberi manutenuti e gestiti da Open Robotics, un ente no profit californiano.

Marte e altri pianeti. Il software open source sarà utilizzato per il sistema di navigazione di VIPER, per la telemetria e per funzioni di base come la gestione della memoria. Altri programmi, per esempio per il sistema di volo e per componenti dove il controllo e la sicurezza sono "mission critical", per ora restano proprietari, ossia di tipo tradizionale. Se questa soluzione si affermerà, non è da escludere che nel giro di qualche anno Marte o altri pianeti vengano visitati da rover che utilizzano, per esempio, un sistema operativo basato su Linux o su Android.