In trappola! Il 29 dicembre, durante il trasferimento dal perforatore al contenitore del materiale che Perseverance aveva estratto da una roccia, alcuni sensori hanno indicato un'anomalia. I tecnici della Nasa hanno impiegato più di una settimana per capire quale fosse il problema e alla fine si sono resi conto che si trattava di alcuni detriti rimasti intrappolati nella parte superiore del contenitore del campione.

Meglio così. Perché scaricare tutto e non solo i sassolini? Alla NASA hanno ritenuto di scegliere questa opzione perché non avevano la certezza che il contenitore fosse pieno (e con quel che "costa" ogni operazione in termini di tempi e di risorse, questa condizione non è accettabile): meglio svuotare il tutto, dunque, con la certezza di far cadere i sassolini, per riprendere poi il campionamento da capo.

Dopo l'arrivo delle immagini, che dovrebbero mostrare che il materiale è stato effettivamente scaricato al suolo e con esso anche i detriti che hanno creato l'inconvenitente, si passerà a una nuova perforazione per prelevare un altro campione nella stessa area.