La Nasa cerca astronauti

Chissà quanti sognano di far parte di una delle future missioni che riporteranno esseri umani sulla Luna... O di essere tra i primi a calpestare il suolo marziano. In altre parole: chissà quanti vorrebbero diventare astronauti. Per qualcuno è arrivata l'occasione per provarci: per la prima volta dopo 4 anni, infatti, la Nasa ha aperto le selezioni per reclutare una nuova generazione di esploratori spaziali.

Ci si può candidare fino alla fine del mese di marzo. A patto di avere le caratteristiche giuste...

Cosa studiare. Nel comunicato con cui la Nasa annuncia questa opportunità, si precisa che i futuri astronauti dovranno essere cittadini americani, avere un master universitario in discipline scientifiche o in alternativa devono avere conseguito un dottorato in medicina e avere esercitato almeno due anni di professione sul campo, con "responsabilità crescenti". L'esperienza lavorativa può essere sostituita con almeno 1.000 ore di volo in qualità di pilota comandante.





Fisico bestiale, ma non troppo. I candidati verranno sottoposti a numerosi test fisici, psicologici e attitudinali. Dovranno essere in perfetta salute e in ottima forma fisica: molte delle prove che dovranno superare, per esempio quelle di corsa o nuoto, saranno decisamente impegnative.

Ma, ricordano gli esperti, per diventare astronauti non occorre un fisico da body builder. Al contrario una muscolatura troppo sviluppata, in assenza di gravità, potrebbe essere un problema. Indispensabili infine vista e udito perfetti. Ovviamente gli aspiranti astronauti devono parlare inglese correntemente e non essere dipendenti da alcuna sostanza, alcol e tabacco inclusi.

Tra le caratteristiche attitudinali la più importante è quella di saper lavorare in un ambiente ad alta professionalità e in condizioni di stress e rischio uniche nel loro genere. Le candidature possono essere inviate qui fino alla fine del mese.

Quando si guadagna? Lo stipendio degli astronauti della Nasa è definito dai regolamenti che si applicano ai dipendenti pubblici americani A seconda dell'esperienza e degli incarichi un astronuta a stelle e strisce guadagna tra 70.000 e 120.000 euro all'anno.