In attesa che i viaggi spaziali per turisti abbiano prezzi più abbordabili (proprio per i prossimi giorni sono i programma i primi costosissimi voli delle compagnie spaziali private Blue Origin e Virgin Galactic), c'è la possibilità, per tutti quelli che lo vogliono, di diventare astronauti per un'ora allo Space Camp allestito per la mostra "Space Adventure" al Castello della Valle di Fiumefreddo Bruzio, in Calabria.

Simulatori e realtà virtuale. In questo spazio, dal 10 luglio fino al 2 novembre, grazie a diversi simulatori fisici e alla realtà virtuale, si potranno provare alcune delle esperienze che fanno parte del bagaglio di un vero astronauta. Un'anteprima nel video che segue.