C'è una nuova proposta nel mercato del turismo spaziale. Promette ai suoi futuri clienti la possibilità di osservare la curvatura della Terra e il nero dello spazio, stando comodamente seduti in poltrona, in una cabina extralusso che verrà portata ad altissima quota da un gigantesco pallone aerostatico. La società che propone questa offerta è la Space Perspective, che recentemente ha mostrato al pubblico le immagini dell'interno della cabina della navicella e spera di iniziare i lanci dal Kennedy Center in Florida dalla fine del 2024. Venduti già più di 600 biglietti al prezzo di 125.000 dollari ciascuno.

Per salire sulla navicella non sarà richiesta alcuna formazione speciale. La mongolfiera salirà ad una velocità massima di circa 19 chilometri all'ora, dunque il viaggio sarà abbastanza lungo da permettere ai turisti di gustare ogni momento della loro avventura: ci vorranno infatti circa 2 ore per raggiungere la quota massima e altrettante per compiere la discesa, appesi a un paracadute, che si concluderà con un ammaraggio in oceano. Durante questa esperienza non sarà possibile sperimenterà l'assenza di gravità, come invece accade – anche se per pochi minuti – ai turisti che utilizzano i mezzi di Blue Origin o di Virgin Galactic durante il loro viaggio.