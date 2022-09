Le "finestre" previste dalla Nasa per il lancio di Artemis (settembre/ottobre 2022): in verde, le giornate in cui sono soddisfatti i requisiti (legati alla meccanica delle orbite della Terra e della Luna) per programmare il lancio. In particolare, in verde chiaro sono indicate giornate in cui la missione avrebbe una durata più breve (26-28 giorni); in verde scuro quelle in cui la missione avrebbe una durata maggiore (28-42 giorni). © Nasa