Come è possibile vedere nella video-ricostruzione qui sopra, attorno al nuovo cratere sono stati poi osservati blocchi di colore biancastro, interpretati come ghiaccio che si trovava vicino alla superficie e che è stato espulso dall'impatto. Dato che l'impatto è avvenuto molto vicino all'equatore, questo dimostra che il ghiaccio è presente non solo vicino ai poli, ma un po' ovunque, appena sotto la superficie. La scoperta è molto promettente in vista del futuro arrivo dell'uomo su Marte. L'equatore è infatti un'area meno ostile di altre per l'uomo, in quanto meno interessata da tempeste di polvere, e quindi ideale per l'insediamento di una prima colonia.



Buone notizie. Avere la certezza che almeno in alcune aree il ghiaccio è vicino alla superficie, è di buon auspicio per estrarre l'acqua necessaria sia per i bisogni umani, sia per produrre idrogeno e ossigeno che potrebbero essere utili per rifornire la navi spaziali per i viaggi di ritorno a Terra.



Quanto rilevato lo scorso Natale da Insight comunque, non è l'unico impatto registrato di un asteroide, perché in precedenza erano state rilevate onde sismiche prodotte da un altro oggetto precipitato sul Pianeta Rosso, seppur di minor intensità. Gli altri 1.300 sismi rilevati dalla sonda, invece, sembrerebbero prodotti da attività sismica legata a fenomeni che avvengono all'interno del pianeta.