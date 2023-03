Lo scorso 10 febbraio, la missione marziana cinese Tianwen 1 , la prima interplanetaria del Paese, ha celebrato il suo secondo anniversario in orbita attorno a Marte. Ma una parte importante della missione, il rover Zhurong atterrato su Marte nell'area nota come Utopia Planitia, sembra in stallo, tant'è che si avanza l'ipotesi che sia morto. Di sicuro non si sta muovendo.

Queste tre immagini sono state acquisite nel 2022 e nel 2023. Il rover Zhurong è il puntino scuro bluastro visibile nella parte superiore centrale della prima immagine a sinistra (scattata l'11 marzo 2022). Nell'immagine centrale (8 settembre 2022) e in quella di destra (7 febbraio 2023), il rover è nella parte inferiore centrale. Si può notare che, negli ultimi cinque mesi, non si è spostato minimamente. © NASA/JPL-Caltech/UArizona

IN LETARGO. Zhurong era entrato in un letargo programmato nel maggio 2022 per superare l'oscuro e freddo inverno marziano. Questo perché, a differenza dei rover della Nasa che utilizzano energia da radioisotopi (sono cioè alimentati dal calore che si produce dal plutonio), Zhurong fa affidamento sull'energia solare per tenere al caldo i propri strumenti e per produrre energia elettrica per farli funzionare.

I controllori della China National Space Administration (Cnsa) avevano programmato un risveglio a dicembre 2022 quando la luce sarebbe tornata in abbondanza all'arrivo della primavera marziana. I pannelli solari avrebbero potuto produrre energia superiore a 140 watt, necessaria per i lavori di bordo, e la temperatura sarebbe stata, almeno in alcuni momenti della giornata, attorno ai -15 °C. L'agenzia cinese, tuttavia, non ha fatto sapere nulla sull'evolversi della situazione.