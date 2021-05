Marte: Perseverance inizia a lavorare

Lo scudo anti-detriti che proteggeva l'elicottero Ingenuity durante l'atterraggio, lasciato cadere il 21 marzo scorso (sol 30 per la missione): in questo modo è stato possibile fare uscire l'elicottero dal suo alloggiamento. La foto è stata scattata dalla fotocamera WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering), posizionata sullo strumento SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals) - all'estremità del braccio robotizzato del rover Perseverance. NASA/JPL-Caltech/MSSS