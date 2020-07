È proprio il suo momento, non si può certamente negare. Parliamo del pianeta Marte. Dopo la missione degli Emirati Arabi, partita il 19 luglio alla volta del Pianeta Rosso, e quella cinese che ha preso il via 4 giorni dopo, si avvicina il momento anche per la missione americana Mars 2020: sull'Atlas V-541 pronto a Cape Canaveral sono già alloggiati il rover Perseverance e il suo curioso passeggero, il drone elicottero Ingenuity.

Super alta definizione. A proposito di Perseverance: sarà il quinto rover americano a "viaggiare" sul suolo marziano. Lo avevano preceduto Spirit (una coppia), Opportunity e Curiosity, che è ancora attiva. Proprio a partire dal repertorio di immagini raccolte negli ultimi anni da questi rover, e attraverso l'uso di potenti software di grafica video, è stato realizzato (dal canale YouTube Elderfox) un documentario unico nel suo genere, che mostra il Pianeta Rosso come non lo avete mai visto, in altissima definizione. Ecco Marte in 4k: godetevelo perché è straordinario!