Le nuvole di Venere non sono adatte alla vita

Venere, lo stesso pianeta in cui sono state rintracciate alcune "firme" chimiche compatibili con la vita , nonché la futura meta di importanti missioni spaziali , rischia di non essere affatto abitabile , nemmeno per gli organismi capaci di sopravvivere in luoghi infernali. Le sue nuvole non hanno abbastanza acqua, e la poca disponibile è presente in goccioline composte soprattutto di acido solforico. Sono le disarmanti conclusioni di uno studio pubblicato su Nature Astronomy .

La scoperta della fosfina. Il 14 settembre 2020 quella stessa rivista scientifica aveva dato l'annuncio della scoperta nell'atmosfera di Venere di fosfina, un gas che sulla Terra è prodotto prevalentemente da organismi biologici anaerobici (che non hanno bisogno di ossigeno per il proprio metabolismo). La presenza del composto in una regione delle nubi di Venere compresa tra i 53 e i 62 km dalla superficie indicava se non altro che sul pianeta sono in corso processi chimici o geologici che non riusciamo a spiegare. Nei mesi successivi, lo studio originale è stato messo in dubbio da altri ricercatori, che sostenevano che i livelli di fosfina fossero di molto inferiori, o che addirittura non ci fossero.

Il lavoro appena pubblicato suggerisce che - fosfina o meno - le nubi di Venere non siano in alcun modo compatibili con la vita, nemmeno con quella più estrema, per lo meno se pensiamo alla vita come si è sviluppata su nostro pianeta. Anche se in quello strato di atmosfera venusiana le temperature sono quasi "terrestri", manca infatti l'acqua per supportare la vita.