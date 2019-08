La video-mappa dei 4.000 esopianeti

Fino al 1992 gli unici pianeti conosciuti erano quelli del Sistema Solare, quelli che orbitano attorno al Sole, insokma. In questi ultimi 27 anni sono stati scoperti e confermati oltre 4.000 pianeti, che orbitano attorno ad altre stelle e che vengono chiamati esopianeti. La NASA ha festeggiato il traguardo pubblicando una video-mappa che mostra la posizione dei pianeti visti dalla nostra prospettiva, sullo sfondo della Via Lattea. In questo video è inoltre possibile notare come le scoperte hanno avuto un aumento esponenziale negli ultimi anni.

Il cacciatore di esopianeti. I diversi colori mostrano i diversi modi in cui i pianeti sono stati scoperti. Il più popolare è senz'altro il metodo del transito (in blu), che scova i pianeti quando questi si trovano fra noi e la loro stella, abbassando la luminosità di quest'ultima. Questo metodo è stato utilizzato anche dal telescopio spaziale Kepler, responsabile da solo della scoperta di 2.345 esopianeti e recentemente mandato in pensione perché a secco del carburante necessario per orientarsi verso il target desiderato.

Il posto di Kepler verrà preso da TESS (già in orbita) e dal telescopio spaziale James Webb, il cui lancio viene però da tempo rimandato. Una volta in posizione, il James Webb riuscirà non solo a individuare nuovi esopianeti, ma addirittura a rivelare il contenuto chimico dell'atmosfera che li circonda. Ciò ci aiuterà sia a comprendere meglio la formazione dei pianeti, sia nella ricerca di prove della vita extraterrestre.