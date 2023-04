Le scene trasmesse dal centro di controllo di Tokyo di ispace hanno mostrato sguardi nervosi sui volti degli ingegneri riuniti per monitorare la telemetria dalla navicella. I sorrisi e le chiacchiere tra i dirigenti di ispace si sono trasformati in silenziose attese quando i controllori di terra hanno smesso di ricevere il flusso di dati in tempo reale da Hakuto-R, che era stato lanciato a dicembre da Cape Canaveral grazie ad un razzo SpaceX Falcon 9.

Nel cratere Atlas. L'allunaggio era in programma per le 18:40 ora italiana di martedì 25 aprile. La società giapponese ha perso la comunicazione con il lander pochi istanti prima del suo atterraggio programmato nel cratere Atlas, un bacino da impatto largo 87 chilometri sul lato della Luna rivolto verso la Terra.

Senza benzina. Takeshi Hakamada, fondatore e CEO di ispace, ha affermato, in un commento pochi minuti dopo il tentativo di atterraggio, che le squadre di terra hanno ricevuto comunicazioni dal veicolo spaziale fino alla "fine" della sequenza di discesa, ma non sono state in grado di ristabilire il contatto. «Quindi», ha concluso, «dobbiamo presumere che l'atterraggio sulla superficie lunare non si è completato come voluto». Un display che mostrava in tempo reale i dati sul sito di ispace durante il tentativo di atterraggio, mostrava che a una quota di 90 metri il lander scendeva a 33 chilometri all'ora, un valore forse troppo elevato.

Un'analisi preliminare dei dati del veicolo spaziale ha indicato che il propellente rimanente stimato era "alla soglia inferiore", in altre parole era finito, quindi la velocità di discesa del lander è aumentata rapidamente durante le ultime decine di metri.

«Sulla base dei dati, è stato determinato che esiste un'alta probabilità che il lander abbia effettuato un atterraggio duro sulla superficie lunare», ha detto ispace in una nota.

A bordo vi erano vari strumenti tra i quali anche un piccolo rover degli Emirati Arabi Uniti, chiamato Rashid, che pesava circa 10 chilogrammi in gravità terrestre. Il rover sarebbe sceso dalla navicella Hakuto-R un paio di giorni dopo l'atterraggio, quindi avrebbe esaminato il sito attorno al lander con un paio di telecamere e con microcamere termiche per studiare rocce e suolo.