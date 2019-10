La prima EVA tutta al femminile, finalmente

Un problema tecnico a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha scombinato la scaletta delle attività extraveicolari già fissate, stabilendo che il 18 ottobre 2019 sarà il giorno della prima EVA eseguita - all'esterno - soltanto da astronaute donne. Christina Koch e Jessica Meir si occuperanno della sostituzione di una delle Battery Charge/Discharge Units o BCDU, le unità che accumulano corrente per le fasi in cui la Stazione Spaziale Internazionale non è illuminata.

Sostituzione in corsa. I BCDU regolano la carica delle batterie che raccolgono e distribuiscono energia solare alla base orbitante: l'unità che rimpiazzeranno non si è attivata dopo l'installazione delle nuove batterie al litio dell'11 ottobre, e sta impedendo di sfruttarne al massimo le potenzialità. Le operazioni all'esterno della ISS inizieranno alle 13:50 ore italiane, ma la diretta della NASA (che potete seguire qui) partirà alle 12:30. Aggiornamenti sulla EVA saranno postati, come sempre, anche dall'account Twitter della Stazione Spaziale Internazionale.

Koch e Meir saranno assistite nel delicato compito dai colleghi Luca Parmitano e Andrew Morgan. AstroLuca comanderà il braccio robotico Canadarm2, mentre Morgan sarà di supporto presso l'airlock e aiuterà le astronaute con le tute (stavolta della misura giusta). Anche se incaricate delle operazioni esterne saranno due donne, nella EVA si lavorerà, come sempre, come una squadra. Le tre rimanenti passeggiate spaziali per la sostituzione delle batterie della ISS (tra cui quella di Parmitano) saranno rinviate, mentre quelle per la complessa riparazione dell'Alpha Magnetic Spectrometer - che pure vedranno coinvolto l'attuale comandante della ISS - restano programmate per novembre e dicembre.

EVA è donna (in teoria). Quella del 18 ottobre è la 221esima attività extraveicolare, la prima "al femminile", e la quarta per l'astronauta della NASA Christina Koch, che rimarrà sulla ISS per 328 giorni, più di qualunque altra donna astronauta finora (il precedente record della veterana Peggy Whitson è di 288 giorni). La prima donna ad operare in una EVA fu, nel 1984, la cosmonauta Svetlana Savitskaya, seguita quello stesso anno dalla statunitense Kathryn D. Sullivan. Da allora, 12 astronaute della NASA hanno effettuato complessivamente una quarantina di passeggiate spaziali, sempre accompagnate da uomini.