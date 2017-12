Una libellula su Titano e un campione di una famosa cometa

Sembrerà per davvero una specie di UFO il drone che nel prossimo decennio esplorerà Titano, la più grande delle lune di Saturno: si chiama Dragonfly, libellula. Alimentato da una innovativa sorgente a radioisotopi, si sposterà anche su lunghe distanze per analizzare la superficie e l'atmosfera del satellite. È questa una delle due missioni selezionate dalla Nasa per l'esplorazione del Sistema Solare a partire dalla metà degli anni venti, nell’ambito del programma New Frontiers.

CAESAR in una illustrazione della Nasa: dovrà prelevare dalla cometa Churyumov-Gerasimenko un campione di suolo e riportarlo a Terra. | NASA

La seconda missione, CAESAR (da Comet Astrobiology Exploration Sample Return), prevede l'invio di una sonda verso una "vecchia conoscenza", la cometa Churyumov-Gerasimenko (quella della missione Rosetta), per raccogliere e riportare a Terra campioni di suolo. Si potrà così analizzare i campioni in un laboratorio molto sofisticato, oltre che vedere che cosa è avvenuto sulla cometa a distanza di anni.

Dragonfly: la nuova era dell'esplorazione. La libellula della Nasa è una vera e propria svolta nell'esplorazione del Sistema Solare. Finora, sulla Luna e su altri pianeti e satelliti, sono scese delle sonde oppure dei rover per esplorare aree relativamente vicine al punto di atterraggio. Opportunity, per esempio, quello che si è allontanato di più tra tutti i rover planetari, è arrivato a 45 chilometri dal punto di atterraggio.

L'atterraggio e il primo volo di Dragonfly su Titano in una illustrazione della Nasa. | Nasa

Con un rover volante, capace di sfruttare l'atmosfera di Titano per sostenersi e muoversi, si potranno studiare zone anche molto diverse e lontane tra loro.

La luna di Saturno è coperta da una superficie di metano ghiacciato, ma ci sono anche laghi di idrocarburi (metano ed etano liquidi), profondi anche più di 100 metri, e fiumi di idrocarburi che hanno scavato valli e canyon. Un ambiente super freddo... che potrebbe comunque nascondere gli elementi primordiali della vita.

Poter osservare e studiare in modo ravvicinato luoghi a centinaia di chilometri l'uno dall'altro darà agli scienziati informazioni che non si potrebbero ottenere da una sonda in orbita, anche perché la densa atmosfera non permette studi approfonditi della superficie. È vero che su Titano è già scesa la sonda Huygens, nel 2005, ma era appunto "ferma" ed è sopravvissuta poche ore, inviando a Terra un set di immagini e informazioni importanti ma limitate. Proprio dai dati di quella missione è emersa l'estrema varietà dell'ambiente di Titano, ciò che ha spinto la Nasa a scegliere e organizzare in questo modo la prossima missione nel sistema di Saturno.