John Nelson, cartografo di Esri, un'azienda impegnata nell'elaborazione di mappe digitali, si è chiesto come poter usare questi dati luminosi per capire come è cambiato il pianeta negli ultimi anni, dal punto di vista economico e politico. Ha così utilizzato le immagini satellitari della Terra di notte del 2012 e del 2016 per calcolare la differenza di distribuzione tra le luci nelle varie aree, e dedurre quali siano divenute più luminose (indicate in blu) e quali più buie (in viola). Il risultato fa emergere particolari interessanti su come si è evoluto il pianeta negli ultimi 5 anni. In generale, sono aumentate le luci nel Sudest asiatico, mentre alcune aree occidentali si sono scurite (forse per una maggiore attenzione all'ambiente e all'inquinamento luminoso). Ma se entriamo più nel dettaglio emergono particolari interessanti...

Foto: © Esri