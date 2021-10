L'atmosfera di un pianeta extrasolare

Per la prima volta si è riusciti a rilevare la presenza di nuvole su un pianeta extrasolare, un pianeta, cioè, che appartiene a un altro sistema solare: un lavoro reso possibile dall'unione dei dati provenienti dal telescopio spaziale Hubblee dallo spettrografo ESPRESSO, del Very Large Telescope, in Cile. Il pianeta in questione è WASP-127b: il pianeta "b" della stella WASP-127, a 520 anni luce dalla Terra. È un pianeta che, per caratteristiche, assomiglia a Saturno, ma orbita molto vicino alla sua stella, tant'è che la temperatura in superficie è stimata essere attorno ai 1.000 °C.



Per questo motivo rientra nella categoria degli "hot Saturn", ossia dei Saturno caldi. La quantità di radiazioni che arrivano dal suo sole, attorno al quale gira una volta ogni 4 giorni (la lunghezza di un anno, per WASP-127b), è circa 600 volte superiore rispetto a quella che riceve la Terra dal Sole. Le temperature elevate e le radiazioni fanno sì che il pianeta si "espanda" fino a un raggio 1,3 volte quello di Giove, pur avendo un quinto della sua massa. Caratteristiche che lo rendono uno dei pianeti più soffici mai scoperti, per i quali risulta relativamente semplice studiarne l'atmosfera.