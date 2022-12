Sarà per via del suo aspetto rossastro, o perché è il pianeta più simile alla Terra mai esplorato finora. Sarà per l'immenso oceano che un tempo ricopriva la sua calotta settentrionale, o per i solchi profondi che lo attraversano. Fatto sta che l'uomo è a caccia di segni di vita su Marte dagli albori dell'esplorazione spaziale. Per quanto ci si possa sforzare, però, nessuna prova di vita così come la conosciamo è ancora stata trovata. E i selfie di Curiosity sono ancora piuttosto solitari. Ecco gli abbagli più clamorosi che abbiamo preso sul Pianeta Rosso.

Foto: © NASA/JPL-Caltech/MSSS