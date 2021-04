Confirmed by altimeter data @IngenuityNasa has made the first flight on another planet. pic.twitter.com/4DKOAbmJgE

Le prove. Come spiegato dai tecnici della NASA, la prima conferma del successo è emersa dall'altimetro, che misura la distanza verticale di un corpo da una superficie di riferimento - in questo caso, quella del Pianeta Rosso. Dal grafico qui sopra si deduce che il drone si solleva da Terra, si porta in quota, ridiscende e atterra. Poco dopo, una foto inquivocabile dell'ombra di Ingenuity sul suolo marziano, catturata dalla telecamera di navigazione, ha sciolto definitivamente la tensione in sala.

Volo a bassa quota. In questo primo tentativo di volo, Ingenuity, che pesa 1,8 kg ed è grande come una scatola di fazzoletti, si è sollevato di circa 3 metri, è rimasto in volo per 30 secondi e quindi è sceso dolcemente per atterrare. La sua telecamera di bordo ha registrato le immagini che hanno aiutato il sistema di navigazione a tenere il drone in posizione corretta. A questo test, arrivato dopo un piccolo intoppo tecnico negli ultimi giorni, dovrebbero seguirne altri quattro. I primi voli, incluso quello di oggi, servono a testare le capacità di base del martecottero di librarsi nella sottile atmosfera marziana, mentre gli ultimi due potrebbero spingersi un po' oltre, per altezze e distanze percorse. Il volo di oggi doveva solo verificare la capacità di Ingenuity di sollevarsi verticalmente.