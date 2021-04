Ingenuity: come sta il drone-elicottero su Marte?

Come intervenire. Dopo avere passato al setaccio diverse possibili soluzioni al problema, la NASA ha concluso che sarà sufficiente una piccola modifica e reinstallazione del software di volo del drone. L'aggiornamento interverrà sul processo di avvio del controllo di volo facilitando la transizione durante la quale si era verificato l'intoppo. Di per sé lo sviluppo del nuovo software è una procedura piuttosto rapida, ma occorrerà un po' di tempo in più per validarlo e caricarlo su Ingenuity. Tutto ciò avrà conseguenze sulla nuova timeline dei test ad alta velocità dei rotori e sulla nuova data del primo volo marziano.

a quando il primo volo? La NASA, che inizialmente aveva fatto slittare il decollo "a non prima del 14 aprile", ha fatto sapere che diffonderà una nuova data di attivazione del rover la prossima settimana, prendendosi ancora un po' di tempo per le modifiche necessarie. Nel frattempo Ingenuity è in buona salute sulla superficie marziana e le sue funzioni critiche come carica, comunicazione e controllo termico sono stabili. Il fatto che un dimostratore tecnologico pronto ad affrontare il primo volo su un altro pianeta potesse incontrare difficoltà da risolvere in tempo reale era tutto sommato atteso.