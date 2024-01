La storica missione nei cieli di Marte dell'elicotterino Ingenuity Mars Helicopter della NASA è giunta al termine, dopo avere superato tutte le aspettative ed effettuato diverse decine di voli in più rispetto al piano previsto nella missione sul Pianeta Rosso. La Nasa fa sapere che, sebbene l'elicottero rimanga in posizione eretta e in comunicazione con i controllori a terra, le immagini del suo volo del 18 gennaio 2024 inviate sulla Terra questa settimana mostrano che una o più pale del rotore hanno subito danni durante l'atterraggio, per ragioni ancora da verificare, e che dunque Ingenuity non è più in grado di volare.

Oltre le aspettative. Progettato come dimostratore tecnologico per effettuare fino a cinque voli sperimentali entro 30 giorni dal suo arrivo su Marte (arrivo avvenuto nella primavera 2021 insieme al rover Perseverance), Ingenuity è il primo aeromobile a volare "su un altro mondo" e ha operato dalla superficie marziana per quasi tre anni, effettuando 72 voli e percorrendo più di 14 volte la distanza prevista, per un totale di oltre due ore di tempo di volo.

«Attraverso missioni come quella di Ingenuity, la NASA sta aprendo la strada per futuri voli nel nostro sistema solare», ha dichiarato l'amministratore della NASA, Bill Nelson, «e per un'esplorazione umana più intelligente e sicura verso Marte e oltre».