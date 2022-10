Che fine farà la Stazione Spaziale Internazionale?

Negli ultimi mesi la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) ha fatto parlare di sé soprattutto per via delle comunicazioni dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, che in più occasioni ha annunciato di voler uscire in anticipo dalla collaborazione. In realtà, nonostante tutto, al momento i russi sono parte integrante del programma, mentre gli Stati Uniti hanno annunciato di voler proseguire le operazioni fino almeno al 2030. Nel frattempo, l'obiettivo della Nasa è quello di agevolare l'accesso allo spazio da parte dei privati per focalizzare le proprie risorse su traguardi più ambiziosi, a partire dalla conquista della Luna e di Marte, come raccontato nell'infografica qui sotto e, in modo più approfondito, nel numero 360 di Focus attualmente in edicola.