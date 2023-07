La missione dell'India verso la Luna è pronta al lancio

Ora l'India si appresta ad un altro tentativo di allunaggio con Chandrayaan 3. La nuova missione è composta da un lander (del peso di 1.726 kg) e un rover (del peso di 26 kg), che verranno spinti da un modulo propulsivo (del peso di 2.148 kg); non è previsto alcun orbiter da lasciare in orbita lunare. I due oggetti trasportano sei strumenti scientifici, che saranno usati per raccogliere una varietà di dati nel corso di un giorno lunare (circa 14 giorni terrestri).

La piattaforma di atterraggio è, tra l'altro, dotata di uno strumento che studierà la Terra da lontano "come se non la conoscesse": cercherà cioè di trarre informazioni come accadrebbe durante la ricerca di esopianeti potenzialmente in grado di supportare la vita. Chandrayaan 3 mira a «dimostrare la capacità dell'India di partire dalla Terra e arrivare alla Luna in modo sicuro e di far muovere un rover sulla superficie lunare», hanno scritto i funzionari dell'ISRO in una descrizione della missione.

La sonda impiegherà circa 45 giorni per raggiungere l'orbita lunare, perché utilizzerà anche la forza di gravità della Luna per attirarla verso sé.

La data di allunaggio non è ancora stata stabilita con precisione, ma dovrebbe avvenire nelle prime settimane di agosto 2023. Il successo sarebbe enorme per la Nazione. Finora infatti solo tre Paesi sono riusciti a far atterrare con successo un velivolo sulla Luna: Unione Sovietica, Stati Uniti e Cina.