La webcam sulla Stazione Spaziale Internazionale

Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, in questo momento, stanno vedendo questo panorama. L'inquadratura proviene infatti dall'esperimento Hdev (High Definition Earth Viewing). Si tratta di quattro telecamere commerciali ad alta definizione installate nel 2014 all'esterno del modulo europeo Columbus. Le telecamere sono inserite in un contenitore pressurizzato, ma esposto alle radiazioni provenienti dallo spazio, per studiare, tra le altre cose, l'effetto di tali radiazioni sulla qualità delle immagini nel corso del tempo.

Se lo schermo appare nero, è perché in questo momento la Iss si trova dalla parte della Terra dove è notte. Se invece vi è l'immagine di un tramonto, significa che l'inquadratura sta passando da una telecamera all'altra.

