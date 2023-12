L'Agenzia Spaziale Indiana (ISRO) ha realizzato un'impresa storica, quanto inaspettata, facendo rientrare in orbita terrestre un modulo di propulsione di una sonda lunare. L'impresa, non prevista in origine, è stata portata a termine con successo e rappresenta un importante traguardo per l'ISRO e per l'esplorazione spaziale in generale.

La prova – secondo quanto comunicato dalla stessa ISRO – consisteva nel far rientrare in orbita terrestre il modulo di propulsione, chiamato PM, della sonda Chandrayaan-3, lanciata nel luglio 2023 e appoggiatasi dolcemente sul suolo lunare il mese successivo. Il PM era stato utilizzato per portare la sonda in orbita lunare e per l'atterraggio del lander Vikram. Dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi della missione lunare, l'ISRO ha deciso di utilizzare il carburante in eccedenza del PM per un esperimento.