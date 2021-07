Rivivi in prima persona ogni tappa della missione Apollo 11 attraverso i filmati, le conversazioni e le foto dell'epoca. Ben Feist, ricercatore della NASA specializzato nella visualizzazione dei dati relativi ai voli spaziali, ha costruito Apollo 11 in Real Time , una "macchina del tempo" digitale dell'allunaggio che permette di ripercorrerne le fasi in tempo reale, anche attraverso 11 mila ore di registrazioni audio dei dialoghi tra l'equipaggio e il controllo di missione.

Dato che ogni carattere alfanumerico richiede in media 8 bit per essere memorizzato, ciò significa che la RAM dell'Apollo 11 non sarebbe stata sufficiente nemmeno per contenere per intero la pagina web che state leggendo. È ovvio quindi che anche il più scalcinato e obsoleto degli smartphone, con appena 2 GB di RAM, ha una capacità di memorizzazione 500.000 volte più elevata.