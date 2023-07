Si avvicina sempre più il momento del lancio per la missione Euclid dell'Esa, previsto per le 17:11 (ora italiana) di oggi 1° luglio dalla base americana di Cape Canaveral, in Florida. Il telescopio spaziale Euclid sarà trasportato da un razzo Falcon 9 di SpaceX, all'interno di una capsula che lo manterrà "sicuro e pulito" fin dagli ultimi giorni prima del decollo e lo proteggerà dall'atmosfera terrestre durante il lancio. Il telescopio e gli strumenti di Euclid, infatti, sono estremamente sensibili e devono essere mantenuti molto puliti. Per proteggerli dal degrado durante il lancio è stata utilizzata per questo una carenatura nuova di zecca.

Nell'infografica, il percorso previsto per il telescopio spaziale Euclid verso la sua destinazione, il punto lagrangiano L2. © Esa

L'obiettivo della missione Euclid

La missione Euclid dell'ESA ha l'obiettivo di portare alla luce il lato oscuro dell'Universo. Gli astronomi, infatti, ritengono che – in base al modo in cui le galassie ruotano e orbitano l'una intorno all'altra e al modo in cui l'Universo si espande – due entità invisibili dominino la composizione del nostro cosmo. Queste componenti misteriose sono chiamate materia oscura ed energia oscura, finora non siamo stati in grado di rilevarle direttamente, ma solo di dedurne la presenza dagli effetti che hanno sull'Universo in generale. Per capire meglio cosa possano essere la materia oscura e l'energia oscura, si legge nella pagina dell'Esa dedicata a Euclid, c'era dunque bisogno di una missione che potesse rivelare più da vicino gli effetti che hanno avuto sulle galassie, sugli ammassi di galassie e sull'espansione dell'Universo stesso. Euclid è esattamente questa missione.

Cosa si aspettano gli astronomi da Euclid