Il più antico buco nero scoperto dal telescopio spaziale James Webb

Due ipotesi. Molte galassie, infatti, possiedono un buco nero supermassiccio a loro interno, ma non è chiaro come questi buchi neri siano diventati così grandi. Un'ipotesi vuole che si siano formati da buchi neri di piccole dimensioni, nati dal collasso delle prime stelle, che si sono "aggregati" con il trascorrere del tempo. Un'altra ipotesi vuole che si siano formati da enormi quantità di gas primordiale che collassò direttamente in buchi neri senza mai diventare una stella.

Ora Rebecca Larson dell'Università del Texas ad Austin e i suoi colleghi hanno identificato un buco nero che si formò quando l'Universo aveva solo 570 milioni di anni. La sua massa è 10 milioni di volte quella del Sole, condizione (molto rara nell'Universo attuale) che lo rende un buco nero di dimensioni intermedie. «Questo è un territorio inesplorato davvero molto importante per capire come si sono formati i buchi neri nell'universo primordiale», afferma Larson, «e questa scoperta permetterà di colmare alcune lacune a sulla nascita degli oggetti più misteriosi dell'Universo».

Da Hubble a Webb. Per identificare il buco nero i ricercatori hanno puntato il telescopio verso una galassia, chiamata CEERS_1019, che il telescopio spaziale Hubble aveva precedentemente identificato come la galassia più luminosa conosciuta in una lontanissima regione dell'Universo. Hubble però non era stato in grado di osservare cosa c'era nel suo cuore. Questa ulteriore missione è stata affidata al Webb Telescope ed è riuscita pienamente.